В школе Нижнего Тагила появится класс росгвардейцев

В школе Нижнего Тагила появится класс росгвардейцев
В школе Нижнего Тагила появится класс росгвардейцев
Сегодня, 21:28ОбществоФото: pixabay.com
В школе №56 Нижнего Тагила Росгвардия взяла шефство над пятиклассниками – ребята будут изучать основы военного дела, принимать участие в проектах и акциях ведомства, встречаться с ветеранами боевых действий.

Росгвардия открыла профильный кадетский класс в тагильской школе №56. Соответствующее соглашение было подписано между образовательным учреждением и ведомством.

Пятиклассников возьмут под свое крыло сотрудники спецназа, пишет Ura.ru.

Пятиклассники начнут изучать основы военного дела. Упор будет сделан на физическую и боевую подготовку. Также ребята будут проводить встречи с ветеранами боевых действий, принимать участие в мероприятиях и акциях, которые проводит Росгвардия.

Отмечается, что кадетский класс открыли в преддверии 300-летия Нижнего Тагила и 290-летия российского кадетства.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько жителей Нижнего Тагила призовут на военную службу этой весной.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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