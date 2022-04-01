В школе Нижнего Тагила появится класс росгвардейцев

Росгвардия открыла профильный кадетский класс в тагильской школе №56. Соответствующее соглашение было подписано между образовательным учреждением и ведомством.
Пятиклассников возьмут под свое крыло сотрудники спецназа, пишет Ura.ru.
Пятиклассники начнут изучать основы военного дела. Упор будет сделан на физическую и боевую подготовку. Также ребята будут проводить встречи с ветеранами боевых действий, принимать участие в мероприятиях и акциях, которые проводит Росгвардия.
Отмечается, что кадетский класс открыли в преддверии 300-летия Нижнего Тагила и 290-летия российского кадетства.
Ранее сообщалось, что стало известно, сколько жителей Нижнего Тагила призовут на военную службу этой весной.