В школе Нижнего Тагила появится класс росгвардейцев

В школе №56 Нижнего Тагила Росгвардия взяла шефство над пятиклассниками – ребята будут изучать основы военного дела, принимать участие в проектах и акциях ведомства, встречаться с ветеранами боевых действий.

Росгвардия открыла профильный кадетский класс в тагильской школе №56. Соответствующее соглашение было подписано между образовательным учреждением и ведомством. Пятиклассников возьмут под свое крыло сотрудники спецназа, пишет Ura.ru. Пятиклассники начнут изучать основы военного дела. Упор будет сделан на физическую и боевую подготовку. Также ребята будут проводить встречи с ветеранами боевых действий, принимать участие в мероприятиях и акциях, которые проводит Росгвардия. Отмечается, что кадетский класс открыли в преддверии 300-летия Нижнего Тагила и 290-летия российского кадетства. Ранее сообщалось, что стало известно, сколько жителей Нижнего Тагила призовут на военную службу этой весной.

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