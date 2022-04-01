Власти Свердловской области объяснили продление масочного режима

Заместитель губернатора Павел Креков заявил, что в регионе ежесуточно фиксируется большое число зараженных COVID-19. Поэтому об отмене масочного режима в ближайшие дни и недели речь не идет.
Он добавил, что существует также риск завоза инфекции из-за границы.
Напомним, обязательное ношение масок в Свердловской области ввели в 2020 году. 10 марта 2022 года глава региона Евгений Куйвашев отменил ранее введенные ковид-ограничения, оставив лишь обязательное ношение масок в общественных местах.
Между тем, в ряде российских регионов это ограничение уже отменили.