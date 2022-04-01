ВЦИОМ назвал цифры рост рейтинга Путина у россиян

По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия жителей РФ своему президенту вырос за неделю еще на 0,4 процентных пункта, до 81 процента. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое проводилось с 21 по 27 марта.

Как сообщает tass.ru со ссылкой на цифры исследования ВЦИОМ, оно проводилось среди 1600 совершеннолетних россиян, проживающих в 80 регионах страны. О доверии действиям Владимира Путина сообщил 81 процент респондентов. Таковых стало на 0,4 п. п. больше, чем неделей ранее, когда во ВЦИОМ сообщили о том, что уровень доверия россиян Владимиру Путину за неделю вырос на 1 п. п., до 80,6 процента. То есть можно говорить о продолжении тенденции. На минувшей неделе деятельностью Путина были довольны 79 процентов, и это на 1,1 п. п. больше, чем еще неделей ранее. Кроме него, положительную оценку население поставило премьер-министру и Правительству РФ. О чем заявили 51,8 процента респондентов, что на 0,2 п. п. больше и 52,4 процента с плюсом 0,8 п. п. соответственно, чем на неделю раньше. Об удовлетворении работой председателя кабмина Михаила Мишустина сообщили 63,1 процента, что на 0,5 п. п. больше, чем неделей ранее. Партией "Единая Россия" доволен 41 процент, что на 0,8 п. п. меньше, чем при проведении прошлого опроса. У остальных думских партий следующие показатели. КПРФ набрала 11,2 с плюсом 0,1 п. п., ЛДПР — 8,5 с плюсом 0,6, "Справедливая Россия - За правду" — 5,8 с плюсом 0,4, "Новые люди" — 4,6 с минусом 0,3 п. п. за неделю. Если же говорить о лидерах данных партий, они набрали такие показатели уровня доверия. (Их фамилии расставлены в том же самом порядке, что и у их партий, исключая «Единую Россию», по лидеру которой ВЦИОМ данные не приводит). У Геннадия Зюганова 27,5 и минус 1,2 п. п. за неделю, у Владимира Жириновского - 41,1 и минус 4,8, у Сергея Миронова — 27,1 и минус 3,5. О доверии Алексею Нечаеву заявили — 8,4 п. п. Столько же у него было и неделю назад.

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