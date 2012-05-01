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Мексиканка беременна девятерыми. Врачи ставят вопрос о жизнеспособности детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мексиканка беременна девятерыми. Врачи ставят вопрос о жизнеспособности детей

1 мая 2012, 13:42ОбществоВалерия Лошкарева
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