Мексиканка беременна девятерыми. Врачи ставят вопрос о жизнеспособности детей
Жительница штата Коауила на северо-востоке Мексики Карла Ванесса Перес беременна девятью близнецами - шестью девочками и тремя мальчиками, сообщает Daily Mail со ссылкой на распространивший в четверг вечером эту информацию мексиканский телеканал Televisa.
Женщина, о возрасте которой не сообщается, проходила курс лечения от бесплодия в больнице столицы штата, города Сальтильо, где и наблюдается сейчас по поводу беременности. Предполагаемый срок родов - 20 мая. По информации газеты, это не первая беременность Карлы Перес - у нее уже есть тройняшки.
Надо отметить, что это третий зарегистрированный в мире случай беременности девятью близнецами, но в обоих предыдущих дети не выжили. 13 июня 1971 года в Сиднее, Австралия, Джеральдина Бродрик произвела на свет пятерых мальчиков и четырех девочек. Двое из малышей родились мертвыми, а остальные умерли через шесть дней после рождения.
Второй случай рождения девятерняшек произошел 26 марта 1999 года в Малайзии. Зурина Мат Саад тоже родила пятерых мальчиков и четырех девочек, но все они не прожили и шести часов после рождения.
Так что, если дети Карлы Перес выживут, она станет мировой рекордсменкой. Сейчас держательницей рекорда по числу выношенных за одну беременность и выживших детей остается жительница штата Калифорния «октомама» Надя Сулеман, произведшая на свет восьмерняшек в 2009 году. А до нее этот рекорд принадлежал тоже американке, жительнице штата Айова Бобби Макко, родившей в 1997 году четырех мальчиков и трех девочек.