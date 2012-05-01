Мексиканка беременна девятерыми. Врачи ставят вопрос о жизнеспособности детей

Женщина, о возрасте которой не сообщается, проходила курс лечения от бесплодия в больнице столицы штата, города Сальтильо, где и наблюдается сейчас по поводу беременности. Предполагаемый срок родов - 20 мая. По информации газеты, это не первая беременность Карлы Перес - у нее уже есть тройняшки.

Надо отметить, что это третий зарегистрированный в мире случай беременности девятью близнецами, но в обоих предыдущих дети не выжили. 13 июня 1971 года в Сиднее, Австралия, Джеральдина Бродрик произвела на свет пятерых мальчиков и четырех девочек. Двое из малышей родились мертвыми, а остальные умерли через шесть дней после рождения.

Второй случай рождения девятерняшек произошел 26 марта 1999 года в Малайзии. Зурина Мат Саад тоже родила пятерых мальчиков и четырех девочек, но все они не прожили и шести часов после рождения.