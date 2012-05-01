В Нижнем Тагиле выбрали лучшего инспектора по делам несовершеннолетних (ФОТО)

Конкурс проводился на базе отдела полиции №18. Он состоял из теоретических вопросов и практических заданий, рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД. Служебная подготовка, стрельба из пистолета Макарова, демонстрация физической подготовки и выполнение приемов боевого самбо – все эти этапы смогли преодолеть участники соревнования.

В пресс-службе полиции напоминают, что работа в ПДН является одной из самых сложных. Проведение профилактических бесед с неблагополучными подростками, работа по розыску детей, ушедших из дома или учреждения государственного воспитания, выявление правонарушений подростков и направленных против подростков, контроль над неблагополучными семьями, в том числе теми, где родители злоупотребляют алкоголем и наркотиками – все это тяжелый труд инспектора по делам несовершеннолетних.