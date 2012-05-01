В Нижнем Тагиле выбрали лучшего инспектора по делам несовершеннолетних (ФОТО)
Среди 10 претендентов на звание лучшего представителя этой профессии был также и один мужчина – Сергей Шашин, являющийся единственным сотрудником ПДН на более чем 15 деревень Петрокаменского района.
Конкурс проводился на базе отдела полиции №18. Он состоял из теоретических вопросов и практических заданий, рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД. Служебная подготовка, стрельба из пистолета Макарова, демонстрация физической подготовки и выполнение приемов боевого самбо – все эти этапы смогли преодолеть участники соревнования.
Первое место в конкурсе получила инспектор ОДН отдела полиции № 17 капитан Ольга Маратканова (как отмечают в ведомстве, еще и мама трехлетней дочки), второй оказалась инспектор ОДН ОП № 17 капитан полиции Татьяна Гатина, третьей - инспектор ОДН отдела полиции № 16 капитан Ирина Озорнина.
Фото с сайта Межмуниципального Управления МВД России «Нижнетагильское»
В пресс-службе полиции напоминают, что работа в ПДН является одной из самых сложных. Проведение профилактических бесед с неблагополучными подростками, работа по розыску детей, ушедших из дома или учреждения государственного воспитания, выявление правонарушений подростков и направленных против подростков, контроль над неблагополучными семьями, в том числе теми, где родители злоупотребляют алкоголем и наркотиками – все это тяжелый труд инспектора по делам несовершеннолетних.
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