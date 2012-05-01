Заявки на участие в демонстрации 9 мая можно подать до 3-го числа

Чтобы сотрудники организации смогли участвовать в демонстрации, достаточно написать заявление в свободной форме. В нем необходимо отметить ориентировочное число желающих и координаты ответственного.

Кроме того, в администрации Ленинского района сообщили, что еще желательно придумать лозунг или приветствие, которые прозвучат с трибуны во время движения колонны ваших сотрудников. В обращение можно включить поздравление и описание своих достижений за прошедший год. Ограничений по количеству участников нет.