Заявки на участие в демонстрации 9 мая можно подать до 3-го числа
1 мая 2012, 10:38ОбществоВалерия Лошкарева
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Сейчас в администрациях районов Нижнего Тагила принимают заявки от предприятий и компаний, которые хотят пройти своими коллективами по главному проспекту города в День Победы.
Чтобы сотрудники организации смогли участвовать в демонстрации, достаточно написать заявление в свободной форме. В нем необходимо отметить ориентировочное число желающих и координаты ответственного.
Кроме того, в администрации Ленинского района сообщили, что еще желательно придумать лозунг или приветствие, которые прозвучат с трибуны во время движения колонны ваших сотрудников. В обращение можно включить поздравление и описание своих достижений за прошедший год. Ограничений по количеству участников нет.
Так, к примеру, на 28 апреля в Ленинском районе о своем желании участвовать в демонстрации заявили 64 организации, от которых в праздничную колонну встанут 11 тысяч человек.
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