Аппаратный уход от Deaura

Косметика играет основную роль

Среди других марок косметики класса «люкс» мы решили выделить один из самых интересных новых брендов- это косметика фирмы Дэаура, которая появилась на рынке лишь в прошлом году. В первую очередь, наше внимание привлёк необычный состав косметики: помимо базовых натуральных ингредиентов, минералов, антиоксидантов, масел и растительных экстрактов, в её основе лежит инновационный комплекс NIAPEPTYGOLD, изобретенный в лаборатории известнейшего израильского завода E.L.Erman Cosmetics Manufacturing Ltd. Его основным компонентом является чистейшее 24-каратное золото, качество которого подтверждено сертификатом Manufacturing Practices Standarts (Германия). Известно, что золото обладает уникальными омолаживающими свойствами, способствует активной регенерации клеток и, как следствие, останавливает процессы старения кожи. Дэаура выпускает три линии для ухода за зрелой кожей D`or mystere: лицо, тело и волосы.

Но что особенно интересно, этот бренд профессиональной косметики рассчитан не только на салонное использование,- оказывается, что при соблюдении всех инструкций косметолога, консультацию которого можно получить совершенно бесплатно в центре красоты Дэаура, косметику можно с той же эффективностью использовать в домашних условиях, что очень удобно. Примечательно, что в дополнение к самому набору, прилагаются специальные приборы, которые также подходят для проведения уходов без посторонней помощи. Дэаура предлагает к каждой линии соответствующий аппарат, который поможет усилить эффект косметики и добиться максимальных результатов за короткое время.

Аппараты для ухода в косметических линиях Дэаура

К линии D`or mystere для лица прилагается аппарат «Biolong». По рекомендации косметолога и учитывая программу ухода, его стоит использовать с увлажняющей маской для лица Hydro Nutrient Mask Superieure, молочком для лица Milk Lotion Superieure и гелем Firming Action Treatment Gel Superieure. Благодаря его нежному и одновременно мощному воздействию, вы сможете добиться впечатляющих результатов и увидеть эффект от косметики уже после первых процедур.

К линии D`or mystere для тела прилагается аппарат «Gelliup». В соответствии с инструкцией, его следует применять с гелем Cellulite Defense Firm Gel,- антицеллюлитное средство из набора D`or mystere Skin Golden Youth 24k Gold. Благодаря интенсивному воздействию на проблемные участки, гель поможет уменьшить целлюлит, сделать кожу ровной, избавит от бугорков, а аппарат «Gelliup» усилит эффект.