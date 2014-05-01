Частотные преобразователи и эффективное их использование

Преобразователи частоты или же, как их еще называют, частотные приводы, весьма и весьма активно завоевывают действующий рынок, но при этом специалисты достаточно большого количества различных предприятий даже не знают о том, каким образом осуществляется работа таких устройств. При этом начинаются зачастую проблемы из-за такого незнания еще в момент выбора необходимого оборудования, которое включает в себя достаточно большое количество различных нюансов.

Для чего требуются такие приборы?

Как известно, практически любые технологические процессы в сфере промышленности или же производства гораздо более эффективно проводятся с помощью специализированных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, так как именно эти приводы сегодня можно назвать самым надежным и дешевым оборудованием по сравнению со всеми своими аналогами. Но при этом даже такое эффективное оборудование отличается целым рядом своих нюансов и имеет некоторые недостатки, среди которых в частности следует отметить:

Отсутствие возможности регулировки работы двигателя;

Слишком высокий пусковой ток, который может в семь раз превышать номинальный в некоторых ситуациях.

Впоследствии проведения многолетних попыток решить такие проблемы многие пытались с помощью всевозможных задвижек, заслонок и шиберов, хотя они и отличались огромнейшим количеством своих недостатков в использовании. Гораздо более эффективной работа таких двигателей стала уже после того, как начало осуществляться использование частотных преобразователей Тошиба, которые помогли полностью решить все те проблемы, которые встречались при механическом способе контроля.

Что это дает?

Применение специализированных частотных приводов встречается в достаточно большом количестве различных сфер деятельности человека, однако наиболее часто они встречаются в насосах, вентиляторах или же транспортерах.

В частности такое широкое их распространение обуславливается тем, что с их помощью обеспечивается существенная экономия электроэнергии, а также увеличивается эффективность и надежность работы. В частности стоит отметить, что в зависимости от типа используемого двигателя, а также области, в которой он будет использоваться, изменяются и характеристики применяемого частотника, а также польза от его применения.