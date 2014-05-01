Даже если Леневскую плотину заклинит, тагильские спасатели знают, что делать (ФОТО)

Все началось в 9 утра с оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ объекта. Силами ОАО «ЕВРАЗ НТМК» было проведено аварийно-восстановительные работы по разбору и ремонту заклинившего затвора и установка ремонтных шандор.

Водолазы Центра защиты населения выполняли ремонт и разбор заклинившего затвора под водой, а оператор ГТС производил ежечасный контроль уровня и объема сбросов воды через центральный щит. Далее в районе угрозы ЧС был развернут передвижной пункт управления города и выполнялись подготовительные мероприятия к эвакуации пострадавшего населения, которое было оповещено по громкой связи об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Фото с сайта Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила

Силами поисково-спасательной службы Центра защиты населения были проведены мероприятия по спасению пострадавшего населения, попавшего в зону затопления. Как рассказывают в Центре защиты населения, учение проходило очень слаженно, по плану, все цели достигнуты. Руководил учениями председатель КЧС и ОПБ города Нижний Тагил К.Ю. Захаров.

Фото с сайта Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила