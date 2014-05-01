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Даже если Леневскую плотину заклинит, тагильские спасатели знают, что делать (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Даже если Леневскую плотину заклинит, тагильские спасатели знают, что делать (ФОТО)

1 мая 2014, 12:00Общество
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