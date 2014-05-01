До церемонии Премии «Человек года 2014» всего 20 дней. Успевайте голосовать за номинантов!

20 мая станут известны имена победителей в 15 номинациях. Это решение целиком зависит от членов жюри и будет известно лишь оргкомитету до самого момента вручения. Зато тагильчане и ваши друзья по всему миру смогут решить судьбу 16-й номинации - «Личность года», или народный избранник.

Тот участник, за которого люди отдадут наибольшее число голосов, станет победителем в номинации «Личность года». С момента запуска голосования горожане не устают отдавать свои голоса, уже определились первые фавориты. Но это только начало, ведь до 20 мая все может кардинально измениться.

Голосовать можно за нескольких участников, даже за всех, но только 1 раз. Любые попытки накруток видны, поэтому нечестные голоса будут сняты*.

Для того, чтобы отдать голос, необходимо иметь свой аккаунт или зарегистрироваться на сайте TagilCity.ru. Предлагаем пошаговую инструкцию, которая позволит легко сориентироваться на сайте и, наконец, отдать свой голос. Итак, во-первых, нажмите «Вход».

Если вы еще не зарегистрированы, нажмите на кнопку «Регистрация» и заполните появившиеся поля. Вам нужно будет указать адрес электронной почты, а также придумать пароль для входа на сайт:

После добавления информации, нажимайте кнопку «Зарегистрироваться».

Теперь зайдите в указанную почту, откройте письмо с ссылкой, автоматически отправленное Вам с сайта, и перейдите по ссылке.

Вот теперь регистрация завершена: Вы находитесь на сайте TagilCity.ru под Вашим уникальным аккаунтом.

А значит можно отдать голос номинантам Премии «Человек года 2014». Смотрите подробную информацию об участниках и решайте, кто достоин победы. Для того, чтобы ваш голос был зачтен, достаточно нажать на кнопку «Голосовать» напротив участника - кнопка будет подсвечена голубым, как видно ниже на картинках. Если кнопка будет иметь серый цвет, значит с вы уже успели отдать голос за этого человека. Число голосов отображается рядом с символом «сердце», а также на индивидуальной странице номинанта.

*Для снятия накруток учитывается более 20 факторов, совокупность которых показывает достоверность голоса. В частности, пользователи зарегистрированные задолго до начала голосования и регулярно заходившие на сайт автоматически считаются реальными, а среди тех, кто зарегистрировался непосредственно в течение конкурса производится проверка на наличие факторов «накруток». (Среди них, например, такие: несколько регистраций подряд с малым интервалом с одного и того же ip-адреса, в том числе с помощью особого алгоритма обнаруживается и использование прокси-серверов и удаление куки и т.п., или, например, регистрация на сайте с подозрительным почтовым ящиком, типа qwertyuiop@mail.ru и т.п., кроме того, подозрение в достоверности вызывают несколько регистраций подряд с похожими именами, типа marina1, marina2, marina3 и т.п. и множество других факторов, которые мы не можем озвучить в связи с коммерческой тайной). Таким образом, снятие накруток с вероятностью, приближенной к 100%, показывает реальную картину по количеству голосов у участников.