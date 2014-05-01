МОТИВ наградит мобильных марафонцев

С 1 по 31 мая в офисах компании МОТИВ в Н. Тагиле проходит акция «Подключай марафон, получай телефон!» Абоненты, которые любят общаться и пользоваться мобильным Интернетом на выгодных условиях, смогут получить отличные подарки.

Для участия в акции необходимо включить услугу «Марафон» и «Интернет-марафон», получить индивидуальный код в офисе и отправить его SMS-сообщением на короткий номер 2130*. Вы получите шанс выиграть яркий сувенир, деньги на баланс или сотовый телефон!

Попытать удачу смогут и те абоненты, у кого уже включены эти услуги. Для этого вам нужно прийти в любой офис МОТИВ в Нижнем Тагиле, получить индивидуальный код и отправить его SMS-сообщением на номер 2130*. Удача вам обязательно улыбнется!

Участников акции ждет масса отличных призов, а счастливчиком может стать любой из вас! Общайтесь с родными и близкими на выгодных условиях и получайте классные подарки от компании МОТИВ!

Услуги «Марафон» и «Интернет-марафон» идеально подойдут для всех, кто много разговаривает по телефону и общается в Интернете. Услуги помогут сделать общение еще приятнее и гораздо выгоднее.

Узнать подробности акции можно в офисах компании МОТИВ в Н. Тагиле.