Под открытым небом на Нижнетагильском музее-заводе пройдет концерт в честь Булата Окуджавы. Билеты в библиотеке
1 мая 2014, 16:35Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Под открытым небом прямо на территории Нижнетагильского музея-завода решено провести Гала-концерт участников фестиваля-конкурса, посвященного творчеству Булата Окуджавы.
Фестиваль пройдет в несколько этапов с 16 по 18 мая. Ожидается, что главным событием фестиваля станет выступление народной артистки России Елены Камбуровой, которая представит концертную программу под названием «И друзей созову…», пишет JustMedia.ru.
Надеюсь, что событие в скором будущем станет традиционным в культурной жизни не только Нижнего Тагила и Свердловской области, но и будет год от года расширять свои географические границы отметил министр культуры Павел Креков.
Зрительные места будут рассчитаны на 400 человек. Попасть на концерт можно будет совершенно бесплатно, но по пригласительному. А вот пригласительные билеты нужно будет получить заблаговременно в городской библиотеке.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей