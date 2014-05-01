Под открытым небом на Нижнетагильском музее-заводе пройдет концерт в честь Булата Окуджавы. Билеты в библиотеке

Фестиваль пройдет в несколько этапов с 16 по 18 мая. Ожидается, что главным событием фестиваля станет выступление народной артистки России Елены Камбуровой, которая представит концертную программу под названием «И друзей созову…», пишет JustMedia.ru.

Надеюсь, что событие в скором будущем станет традиционным в культурной жизни не только Нижнего Тагила и Свердловской области, но и будет год от года расширять свои географические границы отметил министр культуры Павел Креков.

Зрительные места будут рассчитаны на 400 человек. Попасть на концерт можно будет совершенно бесплатно, но по пригласительному. А вот пригласительные билеты нужно будет получить заблаговременно в городской библиотеке.