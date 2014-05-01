Тагильчане, с праздником! Сегодня отмечается День труда
Сегодня, 1 мая, во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда. Изначально он носил название День международной солидарности трудящихся.
Долгое время Первомай имел «политическую окраску»: он был символом революции, классовой борьбы и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами и призывами. Однако с течением времени этот контекст потерялся. Сейчас Первомай – это праздник весны и труда!
В настоящее время жители Нижнего Тагила принимают участие в торжественном шествии на Театральной площади. Митинг продлится до полудня. Организаторами мероприятия, добавим, стала Ассоциация профсоюзных организаций города.
Напомним и о перекрытии улиц на время праздника:
- с 09.00 до 10.00 часов по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;
- с 09.00 до 12.00 часов по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова.
Кроме того, с 11:00 до 13:00 на площади у Нижнетагильской филармонии (КДК «Современник») состоится митинг, организаторами которого стало Нижнетагильское местное отделение КПРФ.
С праздником, тагильчане! Пусть с этим днем ваша душа зарядится весенним настроением – дружелюбием, радостью и теплом!
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