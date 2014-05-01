В ОАО «Уралхимпласт» прошло общее годовое собрание акционеров
29 апреля в ОАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле состоялось общее собрание акционеров, утвердившее годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
В 2013 году компанией достигнута чистая прибыль, в 5 раз превышающая аналогичный показатель 2012 года. Причиной роста стало повышение доходности продуктового портфеля. Согласно рекомендациям Совета директоров акционеры приняли решение прибыль по результатам финансового года не распределять, оставив ее в распоряжении общества.
В новый состав Совета директоров компании на годовом собрании акционеров избраны: председатель Совета директоров UCP Chemicals AG (Австрия) Томас Богданович, генеральный директор ЗАО «Управляющая компания Химический парк Тагил» Александр Гердт, председатель Правления UCP Chemicals AG (Австрия) Норберт Визор, генеральный директор ОАО «Уралхимпласт» Дмитрий Воробьев, директор по науке и стратегическому развитию ОАО «Уралхимпласт» Олег Шишлов, генеральный директор ЗАО «УралМетанолГруп» Максим Гердт, генеральный директор ООО «УХП–ЭсАйГруп» Александр Коршаков.
Председателем Совета директоров ОАО «Уралхимпласт» избран Александр Гердт. Аудитором общества утверждено ООО «РСМ Русь» (г. Москва).
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