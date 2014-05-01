В ОАО «Уралхимпласт» прошло общее годовое собрание акционеров

В 2013 году компанией достигнута чистая прибыль, в 5 раз превышающая аналогичный показатель 2012 года. Причиной роста стало повышение доходности продуктового портфеля. Согласно рекомендациям Совета директоров акционеры приняли решение прибыль по результатам финансового года не распределять, оставив ее в распоряжении общества.