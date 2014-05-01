Всей душой за пожарную охрану: Юрий Согрин встретился с юными тагильчанами

Накануне юбилея Дня пожарной охраны он встретился с тагильскими школьниками в филиале городской библиотеки №2. Юрий Михайлович увлек аудиторию рассказом о себе, о своем творческом пути. Также рассказал забавные и грустные случаи из своей практики, когда он работал в пожарной охране. Школьники с удовольствием послушали стихи в исполнении автора.

Юрий Согрин, отработавший много лет в этой службе, знающий цену сложной работе на благо человека в борьбе с огнем. Он посвятил множество своих произведений «пожарной» теме. Его мечта – показать, насколько сложна, важна и бесценна работа этих смелых, самоотверженных людей, способных победить огонь, в борьбе с которым простые люди абсолютно бессильны.

Дети и взрослые были впечатлены огромной коллекцией значков и календариков на «пожарную тему», собранной писателем. Возможно, благодаря этой встрече кто-либо из детей совершит свои первые шаги в написании стихов и прозы, а кто-то в будущем наденет шлем, защитный костюм и встанет на пути огня.