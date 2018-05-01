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Новости Нижнего Тагила

17-летний пловец из Серова примет участие в спецолимпиаде в Арабских Эмиратах

1 мая 2018, 13:00Добавить новость
Серов,пловец,Специальные олимпийские игры,нарушение интеллекта,футбол,дети-спортсмены
17-летний Даниил Чибирев представит Россию на Специальной олимпиаде - 2019, которая пройдет в Абу-Даби. Такие специальные соревнования проводятся для людей с нарушением интеллекта. Даниил завоевал золотую медаль в плавании на всероссийской спартакиаде в Санкт-Петербурге и получил шанс принять участие в мировых соревнованиях.

Также из Свердловской области на спартакиаде приняла участие команда по женскому футболу. Девушки уступили в финале команде из Омска и стали вторыми. Они тоже попали в резерв на участие во Всемирных специальных играх.

Летняя специальная олимпиада пройдет в Абу-Даби с 14 по 21 марта 2019 года и соберет более семи тысяч спортсменов из 170 стран, сообщает «URA.RU».

 


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