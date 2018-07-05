7,5 тысяч человек вышли на митинг в Москве в поддержку Telegram
1 мая, 12:30Общество
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30 апреля в Москве состоялся митинг в поддержку мессенджера Telegram. В мероприятии приняли участие 7,5 тысяч человек.
Митинг состоялся на проспекте Академика Сахарова и был согласован с властями города. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали охрану правопорядка и безопасность граждан.
Грубых нарушений общественного порядка на митинге не было.
Напомним, что 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram на территории России из-за отказа руководителей компании передать сотрудникам ФСБ ключи шифрования переписок, пишет «Известия».
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