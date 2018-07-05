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Новости Нижнего Тагила

7,5 тысяч человек вышли на митинг в Москве в поддержку Telegram

1 мая 2018, 12:30Добавить новость
Москва,митинг,telegram,блокировка,ключи шифрования,ФСБ
30 апреля в Москве состоялся митинг в поддержку мессенджера Telegram. В мероприятии приняли участие 7,5 тысяч человек. Митинг состоялся на проспекте Академика Сахарова и был согласован с властями города. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали охрану правопорядка и безопасность граждан.

Грубых нарушений общественного порядка на митинге не было.

Напомним, что 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram на территории России из-за отказа руководителей компании передать сотрудникам ФСБ ключи шифрования переписок, пишет «Известия».
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