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Минимальная зарплата россиян увеличивается до 11 тыс. рублей с 1 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минимальная зарплата россиян увеличивается до 11 тыс. рублей с 1 мая

1 мая, 15:35Общество
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