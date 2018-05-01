Обвиненных в изнасиловании сирот педагогов челябинского интерната вернули на работу
1 мая, 14:15Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В феврале 2018 года в Челябинской области воспитателей Лазурненской школы-интерната воспитанники обвинили в насильственных действиях и издевательствах. Стало известно, что работники интерната не были уволены, а прошли курсы повышения квалификации.
В начале 2018 года СК было возбуждено уголовное дело, так как несколько воспитанников школы рассказали, что их насиловали воспитатели и посторонние люди. По словам одной из родительниц, в детском доме ей сказали, что дети все нафантазировали.
После огласки директора интерната уволили, а всех сотрудников отстранили от работы, однако подозреваемые в насилии воспитатели были возвращены на работу по разрешению следствия.
Согласно копии документа Минобрнауки, воспитатели интерната прошли курс повышения квалификации по программе «Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция и профилактика», сообщает издание «Такие дела».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей