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Новости Нижнего Тагила

Обвиненных в изнасиловании сирот педагогов челябинского интерната вернули на работу

1 мая 2018, 14:15Добавить новость
Челябинская область,Лазурненская школа-интернат,насилие,дети,изнасилование,следствие,воспитатели,педагоги
В феврале 2018 года в Челябинской области воспитателей Лазурненской школы-интерната воспитанники обвинили в насильственных действиях и издевательствах. Стало известно, что работники интерната не были уволены, а прошли курсы повышения квалификации.

В начале 2018 года СК было возбуждено уголовное дело, так как несколько воспитанников школы рассказали, что их насиловали воспитатели и посторонние люди. По словам одной из родительниц, в детском доме ей сказали, что дети все нафантазировали. 

После огласки директора интерната уволили, а всех сотрудников отстранили от работы, однако подозреваемые в насилии воспитатели были возвращены на работу по разрешению следствия. 

Согласно копии документа Минобрнауки, воспитатели интерната прошли курс повышения квалификации по программе «Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция и профилактика», сообщает издание «Такие дела».

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