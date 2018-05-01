Обвиненных в изнасиловании сирот педагогов челябинского интерната вернули на работу

В феврале 2018 года в Челябинской области воспитателей Лазурненской школы-интерната воспитанники обвинили в насильственных действиях и издевательствах. Стало известно, что работники интерната не были уволены, а прошли курсы повышения квалификации.

В начале 2018 года СК было возбуждено уголовное дело, так как несколько воспитанников школы рассказали, что их насиловали воспитатели и посторонние люди. По словам одной из родительниц, в детском доме ей сказали, что дети все нафантазировали.





После огласки директора интерната уволили, а всех сотрудников отстранили от работы, однако подозреваемые в насилии воспитатели были возвращены на работу по разрешению следствия.



Согласно копии документа Минобрнауки, воспитатели интерната прошли курс повышения квалификации по программе «Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция и профилактика», сообщает издание «Такие дела».