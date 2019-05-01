В первых рядах профсоюзные активисты развернули плакаты: «Учитель нуждается в благодарности при жизни», «За развитие промышленности», «Требуем достойного будущего нашим детям, достойного настоящего нашей молодежи!». Несмотря на броские лозунги, люди в большинстве настроены благожелательно и, кажется, требовать ничего не собираются. Собрание проходит в форме концерта: обличительные выступления профсоюзных лидеров крупных предприятий чередуются с патриотическими песнями и танцами девушек в кокошниках.

— Лет 20 назад народу приходило больше, — признает председатель нижнетагильской городской профсоюзной организации Российского профсоюза работников культуры Ирина Лобанова. — Сейчас народ не собрать. К тому же у нас много лет не проводятся первомайские демонстрации, когда рядом с членами профсоюзов идут представители власти. Но форма митинга-концерта, который проводится второй год, нам все же нравится.

— Концерт создает надежду на лучшее, на то, что все изменится, — поддерживает пенсионерка, учитель музыки Тамара Боташева.

— У вас есть чувство, что вы будете услышаны?

— Обязательно! Мы однажды писали в областную думу письмо, и нам пришел ответ: спасибо за активную жизненную позицию, — говорит пенсионерка.

Тамара Боташева Фото: TagilCity.ru

Сейчас она намерена бороться за восстановление 10-тысячной дотации на отдых из бюджета, которую убрали три года назад.

— Пойдем в думу, не помогут — пойдем к мэру. Не поможет — пойдем в прокуратуру, — заявляет учительница.

В основном недовольство людей, которые пришли защищать свои трудовые права, вызывают низкие зарплаты и ограниченность рынка труда. Недавно эксперты Финансового университета при правительстве РФ опубликовали результаты опроса жителей разных городов о приемлемом для них уровне зарплаты. По данным экспертов, жители Нижнего Тагила считают достойной зарплату в 59 тысяч рублей (это в полтора раза выше официальной средней зарплаты в Свердловской области). Но на первомайский митинг пришли люди с куда менее скромными запросами.

— Первое мая — праздник труда и весны. Но прежде всего здесь мы отстаиваем свои права, заявляем, что мы за мир, дружбу и повышение зарплаты. Какие 59 тысяч, мы согласны и на 50 тысяч, — смеются женщины в накидках профсоюзной организации работников образования.

— Да какие 50, хотя бы 30 тысяч!

Фото: TagilCity.ru

У электрика Уралвагонзавода Алексея Мелехина сумма тоже вызывает недоумение.

— Я таких денег никогда не получал, поэтому не знаю, что и сказать. Сейчас у меня 35 тысяч выходит, мне хватает. Хотя, конечно, хотелось бы и детям, и родителям помочь. Сейчас больше они нам помогают. Вот моему знакомому, тоже с УВЗ, намного хуже. Пять лет назад он получал 100 тысяч и был доволен. Сейчас у него 40, а потребности-то уже другие!

О смене места работы наш собеседник не задумывается — годы не те, да и некуда в Нижнем Тагиле идти, уверен мужчина.

Марина Синютина и Виктор Левашов тоже работают на Уралвагонзаводе: она — месяц, он — полгода. Им, напротив, работать на заводе нравится. Объясняя почему, произносят сакральное слово «стабильность».

— Стабильная заработная плата, выходные по графику, да еще мероприятия проводятся и бонусы от профсоюзной организации, — расшифровывает понятие Виктор.

Марина Синютина и Виктор Левашов Фото: TagilCity.ru

У молодежи запросы на зарплату повыше — хотелось бы достигнуть 50 тысяч рублей. При этом Виктор признается, что зарплата в работе не главное: «Человек — социальное существо, нам необходимо общение, необходимо делать что-то на благо коллектива и города».

Алексей Мелехин тоже отмечает, что «работа мечты» прежде всего должна приносить удовлетворение.

«Но где ж такую работу найти, чтобы идти туда и радоваться. Мы как раз утром сегодня это обсуждали», — обращается он к своей спутнице.

— А я с радостью иду на работу, — говорит она. Полтора года женщина работает на почте. До этого несколько лет держала небольшой отдел в магазине. Бизнес пришлось свернуть — «задавили» сетевые магазины. Доход сразу упал, но ситуацию компенсирует хороший коллектив на работе.

Женщина с коляской представляется Татьяной. Пока она гостит у родителей в Тагиле, а вообще переехала в Екатеринбург. Работает начальником учебного центра Екатеринбургского метрополитена.

— Уровень жизни и зарплаты в Екатеринбурге не намного лучше, чем здесь, но больше возможности трудоустроиться. Лет пять назад думала: если будет у меня зарплата 40 тысяч — вообще классно будет! А сейчас зарплата сорок тысяч и вообще не классно, потому что цены растут, жизнь дорожает, да еще ипотека.

Фото: TagilCity.ru

В детстве Татьяна ходила с отцом на первомайские митинги. Но если раньше этот день был праздником, то сейчас многие приходят «для галочки», считает она. Ее отец Илья Никишов и после выхода на пенсию продолжает работать в колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК.

Он настроен максимально критически, хотя и убежден в необходимости первомайских митингов.

— На первомайские митинги надо ходить, пока, правда, ничего не меняется. Народ оглуплен интернетом, машинами и кредитами. Когда я пришел на комбинат, там была 41 тысяча человек, сейчас 13 тысяч. Куда все делось? Молодое поколение одурманено, и непонятно, как мы будем дальше жить, — туман.

— Вам нравится работа?

— Ну как нравится, — удивляется он вопросу. — Приходится жить и работать. Налоги большие, за квартиру много платим. Если бы пенсия была большая, конечно, не работал бы.