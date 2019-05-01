Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Думала, будет 40 тысяч — классно будет! Сейчас есть — и вообще не классно»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
9rfqnizb7a8

«Думала, будет 40 тысяч — классно будет! Сейчас есть — и вообще не классно»

Сегодня, 17:25ОбществоФото: TagilCity.ru
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина