Евгений Куйвашев принял участие торжественном митинге в Екатеринбурге

25 тысяч человек в Екатеринбурге приняли участие в демонстрации в честь Праздника Весны и Труда, к горожанам присоединился губернатор региона Евгений Куйвашев.

В этом году Свердловская область отмечает 85-летие. К своему юбилею регион подошел с хорошими результатами и позитивным настроем на будущее. Нам по плечу решение новых задач,сказал глава региона.

Помимо этого, глава региона отметил важность участия профсоюзов в трудовой деятельности свердловчан.

К свердловчанам также обратился председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. Он отметил, что ежегодно в Свердловской области 1 мая в митингах принимают участие около 115 тысяч человек, по всей России - около трех миллионов граждан.

С праздником трудящихся поздравила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.