Евгений Куйвашев принял участие торжественном митинге в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в майской демонстрации в Екатеринбурге, сообщает правительство региона.
25 тысяч человек в Екатеринбурге приняли участие в демонстрации в честь Праздника Весны и Труда, к горожанам присоединился губернатор региона Евгений Куйвашев.
В этом году Свердловская область отмечает 85-летие. К своему юбилею регион подошел с хорошими результатами и позитивным настроем на будущее. Нам по плечу решение новых задач,сказал глава региона.
Помимо этого, глава региона отметил важность участия профсоюзов в трудовой деятельности свердловчан.
К свердловчанам также обратился председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. Он отметил, что ежегодно в Свердловской области 1 мая в митингах принимают участие около 115 тысяч человек, по всей России - около трех миллионов граждан.
С праздником трудящихся поздравила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Устремляясь к прорывам 21 столетия, опираясь на совместный плодотворный труд, в уважении друг к другу, инициативности, умении брать ответственность на себя мы строим будущее Среднего Урала, сказала Бабушкина.