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В Нижнем Тагиле капремонт школы № 72 идет с опережением графика работ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле капремонт школы № 72 идет с опережением графика работ

Сегодня, 15:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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