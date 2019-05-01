В Нижнем Тагиле капремонт школы № 72 идет с опережением графика работ
Сегодня, 15:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Уже заканчивается ремонт кровли и ведутся штукатурные работы в здании школы № 72 в Нижнем Тагиле. Капитальный ремонт здания в рамках муниципальной программы ведется с опережением графика, сообщает пресс-служба администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
К 10 мая в здании будет полностью заменена кровля, заявил вице-мэр по социальной политике Валерий Суров на совещании на строительной площадке школы. Подрядчик ЗАО «Стройкомплекс» уже перешел к внутренним работам, за ходом ремонта следит служба заказчика городского хозяйства.
Ввод в эксплуатацию одной из самых старых школ Нижнего Тагила назначена на 1 сентября текущего года. Помимо обновления коммуникаций, кровли и капительного ремонта помещений, на территории тагилстроевской школы появятся турники, шведская стенка и спортивная площадка для занятий легкой атлетикой, стритболом.
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