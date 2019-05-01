В Нижнем Тагиле капремонт школы № 72 идет с опережением графика работ

К 10 мая в здании будет полностью заменена кровля, заявил вице-мэр по социальной политике Валерий Суров на совещании на строительной площадке школы. Подрядчик ЗАО «Стройкомплекс» уже перешел к внутренним работам, за ходом ремонта следит служба заказчика городского хозяйства.