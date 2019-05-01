Ветераны ВОВ будут получать пенсию в среднем на 9,5 тысяч рублей больше

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в среднем выплаты ветеранам будут увеличены на девять с половиной тысяч рублей в месяц. Правительство выделило на эти цели 950 миллионов рублей в 2019 году и до 1,42 миллиарда – в дальнейшем.

Закон был разработан в связи с мероприятиями, приуроченными к празднованию 75-й годовщины со дня Победы. Документ вступил в силу 1 мая 2019 года.

Выплаты носят беззаявительный характер. Ветераны получат пенсию по новым расчётам до 9 мая. Пенсионный фонд РФ заверил, что списки получателей были окончательно уточнены.