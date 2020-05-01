Для ограничения въезда в Курган рабочие перекопали дорогу из Свердловской области
Сегодня, 18:42ОбществоФото: Znak.com
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На въезде из Свердловской области в Курганскую рабочие перекопали дороги, параллельные федеральным трассам. Такие меры предприняты, чтобы не допустить проезд в область лиц, не имеющих для этого основания, сообщает Znak.
Сюжеты: Коронавирус
Решение о подобных мерах было принято оперативным штабом Курганской области. Особeнно строго въезд кoнтролируется на грaнице с региoнами, где зарeгистрирована неблaгополучная эпидoбстановка с корoнавирусом.
Кроме того, в оперштабе уточнили, что ограничения не помешают проезду спецтранспорта, скорой помощи, пожарных, полиции и т. д., так как проехать можно по федеральным трассам.
Напомним, по решению курганских властей, на территорию области в период эпидемии коронавируса можно въезжать только тем, кто там работает, едет на лечение или на похороны.
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