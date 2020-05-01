Два свердловских режиссёра получили гранты от президента
Сегодня, 14:21ОбществоФото: пресс-служба Кремля
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Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов Сергею Евдокимову из Екатеринбурга и Григорию Малышеву из Берёзовского, сообщает «Облгазета».
Гранты присуждаются для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере искусства и культуры. Сергею Евдокимову грант присудили на реализацию проекта «Внуки помнят!». В рамках проекта будет создан цикл видеоочерков об участниках ВОВ.
Григорий Малышев получил грант на осуществление проекта «Ожившие узоры России. Народные художественные росписи: популяризация и анимация». Это будет серия мастер-классов.
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