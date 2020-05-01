Два свердловских режиссёра получили гранты от президента

Гранты присуждаются для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере искусства и культуры. Сергею Евдокимову грант присудили на реализацию проекта «Внуки помнят!». В рамках проекта будет создан цикл видеоочерков об участниках ВОВ.