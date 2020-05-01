Глава Роспотребнадзора рассказала о процессе снятия запретов из-за коронавируса
Сегодня, 15:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что послабление режима самоизоляции начнется с разрешения выходить на прогулку, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Первое, что можно будет сделать, это выходить на прогулку по два-три человека, заниматься спортом на улице, гулять с детьми. Однако все это следует делать с соблюдением социальной дистанции.
По словам Поповой, говорить о снятии ограничений можно будет тогда, когда будут снижены темпы прироста заразившихся. При этом будут учитывать и количество свободных коек в больницах, и возможность проводить тесты на коронавирус в необходимых объемах. Она отметила, что России удалось избежать стремительного роста заболеваемости.
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