Глава Роспотребнадзора рассказала о процессе снятия запретов из-за коронавируса

Первое, что можно будет сделать, это выходить на прогулку по два-три человека, заниматься спортом на улице, гулять с детьми. Однако все это следует делать с соблюдением социальной дистанции.

По словам Поповой, говорить о снятии ограничений можно будет тогда, когда будут снижены темпы прироста заразившихся. При этом будут учитывать и количество свободных коек в больницах, и возможность проводить тесты на коронавирус в необходимых объемах. Она отметила, что России удалось избежать стремительного роста заболеваемости.