Губернатор посоветовал свердловчанкам пока не беременеть
Сегодня, 10:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы свердловчан в instagram, посоветовал жительницам региона пока не беременеть из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Уралец обратился к губернатору с вопросом о возможности проведения процедуры ЭКО. Они с женой сдавали множество анализов, несколько месяцев готовились к процедуре. Губернатор Свердловской области ответил, что все российские и международные организации рекомендуют приостановить лечение до конца пандемии коронавируса.
Специалисты говорят о том, что беременность, даже без использования вспомогательных репродуктивных технологий, создает предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям, написал Куйвашев.
Также он отметил, что при заболевании коронавирусом назначаются препараты, которые могут нанести вред здоровью ребенка.
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