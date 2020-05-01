Губернатор посоветовал свердловчанкам пока не беременеть

Уралец обратился к губернатору с вопросом о возможности проведения процедуры ЭКО. Они с женой сдавали множество анализов, несколько месяцев готовились к процедуре. Губернатор Свердловской области ответил, что все российские и международные организации рекомендуют приостановить лечение до конца пандемии коронавируса.

Специалисты говорят о том, что беременность, даже без использования вспомогательных репродуктивных технологий, создает предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям, написал Куйвашев.