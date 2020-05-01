Истребители и «День Победы»: в Екатеринбурге для ветерана провели парад в честь 9 мая
Сегодня, 18:16ОбществоФото: пресс-служба ЦВО
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В Екатеринбурге военнослужащие ЦВО провели для бывшего фронтовика мини-парад Победы, рассказали в пресс-службе военного округа.
Сюжеты: Екатеринбург
Для 98-летнего ветерана Лазаря Иоффе под окнами была исполнена песня «День победы» под видеоряд с полетом истребителей, для этого на улице развернули передвижной экран.
Также ветерану вручили письма с поздравлениями от военных, проходящих службу в Таджикистане, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге.
В мероприятии приняли участие и представители администрации города. По словам заместителя главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерины Куземка, ветеран не ожидал, что парад Победы приедет к нему сам, и был очень растроган.
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