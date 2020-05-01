Минпросвещения дало рекомендации о сроках завершения учебного года
Сегодня, 11:55ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министерство просвещения порекомендовало российским регионам завершить учебный год в школах до 5 июня. В соответствии с эпидемиологической обстановкой регионы сами смогут определять дату завершения занятий в школах, пишет РБК.
В Минпросвящения составили график завершения учебного года для школьников. Ученики 1-8 классов могут перестать учиться 15-16 мая. С 15 по 25 мая рекомендуется организовать для школьников внеурочную деятельность. Для десятых классов учебный год может завершиться 29 или 30 мая, для девятых и 11-х классов — 5 июня.
В министерстве отметили, что график составлялся совместно с психологами. Глава министерства Сергей Кравцов пояснил, что на проведение ЕГЭ пандемия не повлияет.
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