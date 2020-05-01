Минпросвещения дало рекомендации о сроках завершения учебного года

В Минпросвящения составили график завершения учебного года для школьников. Ученики 1-8 классов могут перестать учиться 15-16 мая. С 15 по 25 мая рекомендуется организовать для школьников внеурочную деятельность. Для десятых классов учебный год может завершиться 29 или 30 мая, для девятых и 11-х классов — 5 июня.