«Мир не станет прежним». Готов ли бизнес Нижнего Тагила остаться на «удаленке»

Редакция TagilCity.ru в группе во «ВКонтакте» разместила опрос для работодателей «Перевели бы своё дело и всех сотрудников на «удалёнку?». Из 94 человек опрошенных половина выбрали вариант «Мой бизнес не подходит для удалённого формата работы» (51%). Это не удивительно, ведь Нижний Тагил — промышленный город, и производственные предприятия просто невозможно перевести на «удалёнку». Хотя… Если только частично. 17% респондентов ни за что не согласились бы на новый формат из-за необходимости контролировать сотрудников на месте. 12% согласны на «удалёнку» только в экстренной ситуации; 6% считают, что это неплохой вариант, так как в таком случае можно сэкономить на аренде офиса; 5% затруднились ответить. Только 9% положительно оценили удалённую работу — «пандемия открыла глаза на все плюсы «удалёнки».

Безусловно, не все работодатели могут перевести своих сотрудников на дистанционную работу из-за специфики предприятий. Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сообщил, что на «удалёнку» переведена лишь часть персонала — юридическая и кадровая службы, а остальные работают в обычном режиме.

По указу (губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — прим.ред.) предприятия в сфере дорожного хозяйства являются непрерывными. Соответственно, всё производство работает в полном режиме, сказал Игорь Васильев.

Однако есть сферы, которые готовы работать удалённо, а некоторые уже давно ведут дела дистанционно. Руководитель рекламного агентства «Медиа Микс» Алексей Кузнецов также перевёл всю работу на «удалёнку». Он отмечает, что технически сотрудники были готовы к подобному сценарию, и многие уже опробовали на практике так называемую «работу из космоса».

Работа с документами, прием заявок, разработка дизайна макетов и переговоры проходят штатно и слажено. Жаль только алгоритм изготовления и монтажа вывесок «онлайн» еще не проработан до конца, сообщил Алексей Кузнецов.

Руководитель рекламного агентства считает, что в работе на «удалёнке» важно не только делегирование задач, но и осуществлять достаточно большой контроль за их выполнением. В целом Кузнецов положительно оценивает слаженность своей команды.

На «удаленке», безусловно, недостаточно просто дать задачу и ждать, что она решиться волшебным образом. Ребята достойно справляются со всеми тяготами и невзгодами самоизоляции, сказал Алексей Кузнецов.

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Региональный директор холдинга 1MediaInvest Ирина Гольмгрейн рассказала, что давно работает в дистанционном режиме, ведет переговоры при помощи видео-конференций и соцсетей, поэтому самоизоляция не сильно повлияла на рабочие моменты. Карантинные меры, по её мнению, новая действительность. Также Ирина заявила, что мир теперь не станет прежним. Речь не о действующих ограничениях, а о возможностях, которые сейчас можно реализовать, если принять изменения. Бизнесмены, предприниматели и деловые люди, которые сразу поняли, как действовать и пользоваться новыми технологиями в долгосрочной самоизоляции, сейчас оказались «на гребне волны», отмечает Гольмгрейн.

Они не пострадали, а кто-то даже выиграл от всей этой ситуации. А те, кто не был готов, — проиграли. Им тяжелее всего. Сейчас, за столь долгий период, я уверена, что большинство из них сумело уже перестроиться,рассказала Ирина Гольмгрейн.

Редакция ТаgilCity.ru также выяснила мнение сотрудников — «Готовы перейти на удаленную работу насовсем?». В опросе приняли участие 208 человек, из которых 46% отметили, что их профессия не подходит для «удалёнки». По 14% опрошенных пришлось на варианты «Ни за что! Это ужасно, вообще невозможно работать» и «Есть некоторые плюсы, но неудобств больше». 9% респондентов в целом положительно оценили «удалёнку», но им не хватает живого общения. 13% изъявили желание и дальше работать удалённо, а 4% и до пандемии «не сидели в офисных креслах».

Я работаю водителем автобуса на ВГОКе, доставляю сотрудников до рабочего места и обратно, поэтому я просто не могу работать удаленно. Но если бы такая возможность была, я бы не задумываясь ею воспользовался, рассказал TagilCity.ru Андрей Гаев.

Для сотрудницы туристической компании Pegas Touristic Лидии Карасевой работать на «удалёнке» не впервой. Ранее, в декрете, она уже консультировала и сотрудничала с клиентами из дома. Правда, дистанционную работу Лидия оценивает отрицательно.

Дома работа — это не работа. Времени вообще нет, очень не удобно — домашние дела, дети, уроки, звонки от клиентов, а когда они звонят, слышен ор детей на заднем плане. Никакой дисциплины,поделилась Лидия Карасева.

А некоторые тагильчане наоборот рады возможности удаленной работы.

Удаленно работаю уже больше четырех лет. Мне кажется это очень удобно, потому что ты можешь сам выстроить свой день, утром никуда не надо бежать,говорит копирайтер Ирина.

На перспективу директор центра «Мой бизнес» Сергей Федореев считает, что формат «удалёнки» будет широко использоваться. По его мнению, работодатели могут пересмотреть свои взгляды и, в итоге, привлекать к дистанционной работе тех, кто сейчас по каким-то причинам отказался от очной занятости.

Многие специалисты, которые нужны на рабочем месте, не всегда рассматриваются работодателями как кадры из-за декрета или ограничения по здоровью. Сейчас работодатель видит, что такая форма работы имеет право на существование, и будет привлекать людей, подвел итог Сергей.