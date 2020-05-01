На Урале медики выступили против увольнения врача за подготовку больницы к COVID-19

Врачи заявили, что смена руководства в нынешних условиях усложнит работу медучреждения. Также в открытом письме медики отмечают, что главврач предпринял все необходимые меры и обеспечил проведение закупки средств индивидуальной защиты, антисептиков и лекарств. Общая сумма закупки составила 8 млн рублей.

Больница приняла на себя расходы своевременного проведения мероприятий по заключительной дезинфекции в очаге инфекционного заболевания по месту жительства, говорится в письме.

На заседании гордумы 30 апреля депутатов не устроили ответы Николая Шайдурова о количестве выездных бригад, готовности к дезинфекции автомобилей, резерве врачей и других предпринимаемых мерах для борьбы с коронавирусом. Депутаты посчитали, что больница не в полной мере готова к вспышке заболевания. Было решено обратиться в региональный Минздрав для решения вопроса о смене руководства больницы.