Полицейские будут проверять наличие масок у тагильчан в общественном транспорте
Сегодня, 11:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 по 11 мая все жители Свердловской области не могут выходить на улицу без медицинских масок. В Нижнем Тагиле за соблюдением правил будут следить полицейские, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Правоохранители будут проверять наличие масок у пассажиров и водителей общественного транспорта. За невыполнение указа губернатора тагильские полицейские могут составить протокол. Предприятия, которые продолжат работу в майские праздники, должны выдать своим сотрудникам справки. С 1 по 5 мая пройдет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» для выявления нарушений правил ПДД.
За соблюдением противоэпидемических мер в торговых точках будут полиция и Роспотребнадзор.
Сейчас надо выдержать эти 10-11 дней, чтобы изменить ситуацию с распространением коронавируса. И тогда, возможно, будут приниматься меры по ослаблению режима, отметил Владислав Пинаев.
Напомним, что в Нижнем Тагиле зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом.
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