Полицейские будут проверять наличие масок у тагильчан в общественном транспорте

Правоохранители будут проверять наличие масок у пассажиров и водителей общественного транспорта. За невыполнение указа губернатора тагильские полицейские могут составить протокол. Предприятия, которые продолжат работу в майские праздники, должны выдать своим сотрудникам справки. С 1 по 5 мая пройдет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» для выявления нарушений правил ПДД.

За соблюдением противоэпидемических мер в торговых точках будут полиция и Роспотребнадзор.

Сейчас надо выдержать эти 10-11 дней, чтобы изменить ситуацию с распространением коронавируса. И тогда, возможно, будут приниматься меры по ослаблению режима, отметил Владислав Пинаев.