Полная изоляция, день тридцать первый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня в Нижнем Тагиле подтвержден еще один новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 14 человек.

Мэр Владислав Пинаев обратился с поздравлением с праздником Весны и Труда к тагильчанам, а также призвал горожан соблюдать меры безопасности из-за коронавируса.

Обращаюсь к вам перед продолжительными майскими выходными. Давайте вместе наберемся терпения, необходимо соблюдать режим самоизоляции в эти дни, это время и ваше отношение к своему здоровью и здоровью близких будет решающим в борьбе с коронавирусом! сказал мэр города.

С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле, как и во всей Свердловской области, начал действовать масочный режим. Это значит, что граждане должны надевать маску в общественных местах.

Так, представители правопорядка с 1 по 11 мая будут проверять наличие масок у граждан в общественном транспорте.

Полицейские будут проверять наличие масок у тагильчан в общественном транспорте

В трамваях города по громкой связи жителям напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции, а также ношении масок. Об этом сообщается на официальной странице Нижнего Тагила в Instagram.

Несмотря на праздничные дни, городские службы продолжают проводить дезинфекцию в общественных местах.

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин принимает участие в работе нижнетагильского волонтерского центра. Об этом рассказывается в официальном аккаунте Свердловского отделения партии «Единая Россия».

Сегодня Центр развития туризма Нижнего Тагила объявил о переносе приема заявок на конкурс «Я — Экскурсовод» в связи с пандемией коронавируса. Так, подача заявок теперь разрешена до 7 июня 2020 года. При этом, проведение очередного этапа конкурса запланировано на 8–19 июня, а подведение итогов состоится в рамках IV народного фестиваля «Тагильский калейдоскоп». Об этом сообщается на странице Центра во «Вконтакте».

Кроме того, Центром развития туризма запущена викторина с 1 по 5 мая. Каждый день участников ожидает по пять вопросов, касающихся туризма на Урале. Набравшие максимальное количество баллов, примут участие в розыгрыше. 7 мая в прямом эфире на странице во «Вконтакте» будут определены победители. Главным призом является weekend на двоих в Атриум Палас Отеле и четыре специальных приза.

Нижнетагильская филармония не отстает. Она запустила новую рубрику в группе в соцсети под названием «Споемте, друзья». В ее рамках будут публиковаться видеоролики с отрывками концертных программ, где звучат знакомые всем песни.

Центр молодежной политики «ВМЕСТЕ» предлагает принять участие во флешмобах, посвященных Дню Победы. Подробности они рассказали на своей странице «Вконтакте».

Актеры Нового молодежного театра в Нижнем Тагиле примут участие во всероссийском онлайн-шествии «Театральный батальон», который посвящен 9 Мая. Зрителям будет представлен проект «Актеры войны», который будет каждый день выходить в онлайн-режиме в социальных сетях.

Режим самоизоляции заставил работодателей организовывать рабочий процесс своих сотрудников по-новому. Сами работники открыли для себя удаленный режим работы, а кто-то уже был готов к этому. Согласно мнению экспертов, мир после пандемии изменится. Но изменится ли бизнес в Нижнем Тагиле? Выяснило TagilCity.ru.

«Мир не станет прежним». Готов ли бизнес Нижнего Тагила остаться на «удаленке»

Сегодня на улицах города не так много народа. Об этом говорит индекс самоизоляции. Данный показатель равен 3,1 балла. Так, чем он выше, тем меньше людей на улицах. Напомним, что информация предоставляется Яндексом и исключительно для ознакомления. Она не может быть использована для составления статистики по количеству людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

Напомним, что в Свердловской области за последние сутки зафиксировано 232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 932 человека.