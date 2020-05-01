Специалисты из Нижнего Тагила прошли обучение по реализации нацпроекта БКАД
Одиннадцать сотрудников МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» (СЗГХ) стали сертифицированными специалистами по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Обучение проходило в дистанционном формате в Российском университете транспорта.
Трое руководителей и восемь инженеров СЗГХ по результатам прохождения «Вводного курса» получили удостоверения о повышении квалификации.
Заместитель директора учреждения Николай Новиков рассказал, что обучение было пройдено всеми, кто задействован в реализации нацпроекта БКАД.
По его словам, были прослушаны лекции по ряду вопросов, связанных с ремонтом в рамках нацпроекта БКАД. Они касаются определения целей и задач проекта для различных ведомств, а также новых стандартов качества и материалов, применяемых для дорожного строительства.
Одной из обучавшихся по проекту стала инженер отдела эксплуатации и технического надзора Мария Клестова. Она отметила, что сложностей с обучением не было. Курс охватывает широкий круг тем, которые помогают в работе.
Нацпроект БКАД реализуется в Нижнем Тагиле с 2019 года. В прошлом году было отремонтировано 24 участка на 21 дороге. В 2020 году запланирован ремонт 22 улиц. На данный момент начат ремонт трех дорог на Вагонке, а также еще одной на Тагилстрое. В общей сложности стоимость работ составляет 626 миллионов рублей.