Специалисты из Нижнего Тагила прошли обучение по реализации нацпроекта БКАД

Обучение проходило в дистанционном формате в Российском университете транспорта.

Трое руководителей и восемь инженеров СЗГХ по результатам прохождения «Вводного курса» получили удостоверения о повышении квалификации.

Заместитель директора учреждения Николай Новиков рассказал, что обучение было пройдено всеми, кто задействован в реализации нацпроекта БКАД.

По его словам, были прослушаны лекции по ряду вопросов, связанных с ремонтом в рамках нацпроекта БКАД. Они касаются определения целей и задач проекта для различных ведомств, а также новых стандартов качества и материалов, применяемых для дорожного строительства.

Одной из обучавшихся по проекту стала инженер отдела эксплуатации и технического надзора Мария Клестова. Она отметила, что сложностей с обучением не было. Курс охватывает широкий круг тем, которые помогают в работе.