Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
Специалисты из Нижнего Тагила прошли обучение по реализации нацпроекта БКАД
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
Нашли опечатку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Дорога

Специалисты из Нижнего Тагила прошли обучение по реализации нацпроекта БКАД

Сегодня, 09:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Лучшее за
НеделюМесяц
Рабочая карта тагильского градоначальника
«В обстановке более духовной». О работе похоронных служб Нижнего Тагила при пандемии
«Телемедицина — это возможность». Как в Нижнем Тагиле помогают пациентам онлайн
Самоизоляция 65+. Почему нужно обратиться к волонтерам?
Сидим дома? Тагильский юрист рассказала о правилах во время пропускного режима
Жители Нижнего Тагила начинают подозревать у себя коронавирус. Что говорят врачи?
В Свердловской области особый режим продлен до 20 апреля
Семья из Екатеринбурга заразилась коронавирусом в США
В Свердловской области выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом
Режим самоизоляции в Свердловской области будет продлен еще на неделю
Читайте
также
Как предприятия Нижнего Тагила проверяют сотрудников на коронавирус
«Я забирал людей по частям». Как работает скорая помощь Нижнего Тагила
Карта распространения коронавируса в Свердловской области