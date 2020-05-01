Суд оставил под стражей экс-помощника свердловского вице-губернатора
Сегодня, 15:14ОбществоФото: сайт выставки «Строительство. Энергетика. ЖКХ»
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В Лесном суд оставил под арестом бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько Владислава Русакова, сообщает Znak.
В пресс-службе суда пояснили, что задержанный останется под стражей до 27 июня 2020 года.
29 апреля Русакова задержали дома по подозрению в получении взятки. В этот же день его уволили из правительства Свердловской области. По версии следствия, в 2014–2017 годах, будучи замглавы Лесного, Русаков получил взятку от бизнесмена.
Адвокат Владислава Русакова пояснил, что заявление на чиновника написал его друг Денис Ражин, который должен Русакову денег. Сам Русаков считает, что его оговорили, а с помощью следственных органов Ражин пытается избежать ответственности по гражданским долгам.
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