Суд оставил под стражей экс-помощника свердловского вице-губернатора

В пресс-службе суда пояснили, что задержанный останется под стражей до 27 июня 2020 года.

29 апреля Русакова задержали дома по подозрению в получении взятки. В этот же день его уволили из правительства Свердловской области. По версии следствия, в 2014–2017 годах, будучи замглавы Лесного, Русаков получил взятку от бизнесмена.