Дегтярев: летняя навигация в Хабаровске стартует 1 мая

Дегтярёв заявил, что, несмотря на обеспокоенность хабаровчан в этом вопросе, навигация стартует без сбоев. Он подчеркнул, что средства на субсидирование речных перевозок предусмотрены в бюджете. Старт навигации под контролем, все суда подготовлены, рассказал он.