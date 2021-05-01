Дегтярев: летняя навигация в Хабаровске стартует 1 мая

Дегтярев: летняя навигация в Хабаровске стартует 1 мая
Дегтярев: летняя навигация в Хабаровске стартует 1 мая
Сегодня, 03:45ОбществоФото: youtube.com
Летняя навигация в Хабаровском крае стартует вовремя. О ее начале с 1 мая рассказал глава региона Михаил Дегтярёв.

Ранее главой Хабаровского края было дано поручение профильному ведомству разработать в отношении речных перевозок дорожную карту. При этом он отметил, что считает эту сферу социально значимой, пишет mk.ru.

Дегтярёв заявил, что, несмотря на обеспокоенность хабаровчан в этом вопросе, навигация стартует без сбоев. Он подчеркнул, что средства на субсидирование речных перевозок предусмотрены в бюджете. Старт навигации под контролем, все суда подготовлены, рассказал он.

Проблемами в отношении речных перевозок поделились с главой региона в ходе прямой линии хабаровчане. Отмечается, что сфера речного транспорта долгое время считалось убыточной. Так, в минувшем году навигация началась с большим опозданием из-за нерешенных вопросов по покрытию убытков перевозчиков из средств бюджета.

Теперь личное вмешательство Дегтярёва помогло решить проблему со стартом летней навигации, считают эксперты. По их мнению, это поможет решить вопросы с речным транспортом и в последующие годы.

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