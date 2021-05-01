Дегтярев: летняя навигация в Хабаровске стартует 1 мая

Ранее главой Хабаровского края было дано поручение профильному ведомству разработать в отношении речных перевозок дорожную карту. При этом он отметил, что считает эту сферу социально значимой, пишет mk.ru.
Дегтярёв заявил, что, несмотря на обеспокоенность хабаровчан в этом вопросе, навигация стартует без сбоев. Он подчеркнул, что средства на субсидирование речных перевозок предусмотрены в бюджете. Старт навигации под контролем, все суда подготовлены, рассказал он.
Проблемами в отношении речных перевозок поделились с главой региона в ходе прямой линии хабаровчане. Отмечается, что сфера речного транспорта долгое время считалось убыточной. Так, в минувшем году навигация началась с большим опозданием из-за нерешенных вопросов по покрытию убытков перевозчиков из средств бюджета.
Теперь личное вмешательство Дегтярёва помогло решить проблему со стартом летней навигации, считают эксперты. По их мнению, это поможет решить вопросы с речным транспортом и в последующие годы.