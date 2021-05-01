Два крупнейших бассейна в Екатеринбурге закроют из-за Универсиады-2023

Два самых крупных бассейна в столице Урала будут закрыты на реконструкцию перед проведением Универсиады в 2023 году.

Речь идет о бассейнах «Калининец» и «Юность». Их закроют до конца весны, к 31 мая, пишет 66.ru. Реконструкцией «Юности». займется ООО «Арктика». Она предложила на тендере цену в 137 миллионов рублей. «Калининец» ремонтировать будет «СК «Березит». Из казны Екатеринбурга на ремонт, проектную документацию и реконструкцию двух бассейнов будет выделено свыше 4,6 миллионов рублей. Напомним, 15 апреля сообщалось, как правительство России выделило 10 миллиардов рублей на на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге. 10 млрд выделило правительство на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге

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