Два крупнейших бассейна в Екатеринбурге закроют из-за Универсиады-2023

Речь идет о бассейнах «Калининец» и «Юность». Их закроют до конца весны, к 31 мая, пишет 66.ru.
Реконструкцией «Юности». займется ООО «Арктика». Она предложила на тендере цену в 137 миллионов рублей. «Калининец» ремонтировать будет «СК «Березит».
Из казны Екатеринбурга на ремонт, проектную документацию и реконструкцию двух бассейнов будет выделено свыше 4,6 миллионов рублей.
Напомним, 15 апреля сообщалось, как правительство России выделило 10 миллиардов рублей на на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге.