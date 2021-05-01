Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем труда

Праздник является символом объединения граждан, чья работа, ум и творческий потенциал помогают достигать результатов в развитии социальной и экономической сферы России, пишет «Областная газета» слова главы региона.
Евгений Куйвашев выделил особое внимание, которое уделяется в регионе восстановлению занятости населения, а также защиту трудовых прав жителей Урала. Губернатор отметил важную роль профессиональных союзов в данном направлении.
Дорогие жители Урала. В первую очередь, желаю вам здоровья, оптимизма и энергии, удачи в любом начинании. С праздником, земляки! завершил свою речь губернатор.
К поздравлениям присоединилась председатель ЗакСо Людмила Бабушкина. Она поблагодарила ветеранов, которые годами трудились на благо Свердловской области.