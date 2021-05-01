Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил горожан с 1 мая

Праздник является символом энергии созидания, добра и обновления. Это день солидарности граждан всех специальностей, передает слова мэра пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
История Нижнего Тагила — это повесть о трудовых подвигах. Его вклад в развитие экономики России сложно переоценить. Тагильчане умеют работать и идти к поставленной цели, сказал Владислав Пинаев.
Мэр пожелал жителям успехов в трудовой деятельности и крепкого здоровья. Глава города выразил особую признательность ветеранам и выразил гордость трудовыми коллективами Нижнего Тагила.
Напомним, 1 мая с Днем труда жителей Свердловской области поздравил губернатор Евгений Куйвашев.