Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил горожан с 1 мая

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил горожан с 1 мая
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил горожан с 1 мая
Сегодня, 11:26ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жителей города с Днем труда.

Праздник является символом энергии созидания, добра и обновления. Это день солидарности граждан всех специальностей, передает слова мэра пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

История Нижнего Тагила — это повесть о трудовых подвигах. Его вклад в развитие экономики России сложно переоценить. Тагильчане умеют работать и идти к поставленной цели, сказал Владислав Пинаев.

Мэр пожелал жителям успехов в трудовой деятельности и крепкого здоровья. Глава города выразил особую признательность ветеранам и выразил гордость трудовыми коллективами Нижнего Тагила.

Напомним, 1 мая с Днем труда жителей Свердловской области поздравил губернатор Евгений Куйвашев.

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Нижний Тагил
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