Крестный ход и заутреня: какие мероприятия пройдут на Пасху в тагильских храмах

Отмечается, что в праздник Светлого Христова Воскресения будут проведены необычные мероприятия. Они отличаются от других служб. Ворота храма будут открыты, вокруг будет включено освещение, на служителях будут надеты красные облачения. Все тексты будут спеты, а не прочитаны, как это бывает в обычные дни.