Крестный ход и заутреня: какие мероприятия пройдут на Пасху в тагильских храмах

В ночь с 1 на 2 мая пройдут Пасхальные богослужения. Они начнутся в 23.30 с чтения полунощницы. Затем пройдет крестных ход вокруг собора, а в 00.00 начнется заутреня и Божественная Литургия, сообщает пресс-служба Нижнетагильской епархии.
Богослужения пройдут во всех православных церквях. Богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе возглавит Преосвященный Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский, говорится в сообщении епархии.
Отмечается, что в праздник Светлого Христова Воскресения будут проведены необычные мероприятия. Они отличаются от других служб. Ворота храма будут открыты, вокруг будет включено освещение, на служителях будут надеты красные облачения. Все тексты будут спеты, а не прочитаны, как это бывает в обычные дни.
В епархии уточнили, что во время всех мероприятий будет соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. В случае, если человек чувствует недомогание, ему рекомендуют воздержаться от посещения церкви.