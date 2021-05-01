Медсестре-ветерану ВОВ из Екатеринбурга Елизавете Смоленцевой исполнилось 100 лет

Свердловчанка покинула родной город в 1941 года в возрасте 20 лет. Сначала она оказалась в Чите, а затем в Монголии.
Один песок кругом. Спасая раненного, ползком тащишь его до санчасти. Потом песок из сапог вытряхнула — и снова в бой, рассказывает старушка.
В случае необходимости, медсестра становилась и донором крови.
1 мая Свердловчанке «стукнуло» 100 лет. Она ежедневно выходит на прогулку с палками вокруг стадиона и школы. Ветерана поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Силы остались, несмотря на возраст. Поздравляю с юбилеем от всего сердца. Желаю здоровья, вы нам очень нужны, написал губернатор в Instagram.
Напомним, 10 тысяч рублей получат к 9 мая 51 ветеран из Нижнего Тагила.