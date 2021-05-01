Медсестре-ветерану ВОВ из Екатеринбурга Елизавете Смоленцевой исполнилось 100 лет

Медсестре-ветерану ВОВ из Екатеринбурга Елизавете Смоленцевой исполнилось 100 лет
Медсестре-ветерану ВОВ из Екатеринбурга Елизавете Смоленцевой исполнилось 100 лет
Сегодня, 13:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Ветерану ВОВ, военной медсестре Елизавете Смоленцевой из Екатеринбурге исполнилось 100 лет.

Свердловчанка покинула родной город в 1941 года в возрасте 20 лет. Сначала она оказалась в Чите, а затем в Монголии.

Один песок кругом. Спасая раненного, ползком тащишь его до санчасти. Потом песок из сапог вытряхнула — и снова в бой, рассказывает старушка.

В случае необходимости, медсестра становилась и донором крови.

Фото:Страница Евгения Куйвашева в Instagram

1 мая Свердловчанке «стукнуло» 100 лет. Она ежедневно выходит на прогулку с палками вокруг стадиона и школы. Ветерана поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Силы остались, несмотря на возраст. Поздравляю с юбилеем от всего сердца. Желаю здоровья, вы нам очень нужны, написал губернатор в Instagram.

Напомним, 10 тысяч рублей получат к 9 мая 51 ветеран из Нижнего Тагила.

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