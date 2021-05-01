Певице Светлане Светиковой на Урале нахамили врачи скорой и пациенты в травмпункте

Звезда мюзиклов Светлана Светикова пожаловалась на хамское отношение врачей скорой в Екатеринбурге. Артистка травмировала ногу во время выступления и обвинила в грубости прибывших сотрудников скорой. На следующий день девушка приехала с концертом в Тагил, где снова наткнулась на хамство, но уже со стороны пациентов.

Во время выступления в Уральском государственном театре эстрады в Екатеринбурге артистка получила травму ноги. Из-за этого девушке было тяжело продолжать выступление, и она попросила в антракте вызвать карету скорой помощи. Когда медработники прибыли на место происшествия, чтобы оказать первую помощь Светиковой, артистка в слезах от боли не разобрала, что находится в руке медицинского работника: градусник или шприц. В ответ на это врачи назвали девушку наркоманкой, рассказывает певица. Несмотря на полученную травму, звезда мюзиклов продолжила выступление и смогла довести его до конца. Скорая помощь, которую мне вызывали, довела меня до ужасного состояния, меня назвали наркоманкой, я была просто зареванная и меня трясло, потому что боль была дикая совершенно. Я работала с ней спектакль, с этой болью, и не знала, что со мной случилось. А одна врач начала меня обзывать. Это встречается повсеместно, и это очень плохо, рассказала в беседе с TagilCity.ru Светлана Светикова. На следующий день героиню спектаклей ждало выступление в Нижнем Тагиле. Она поехала в местный травмпункт, чтобы сделать снимок ноги. По словам Светиковой, пациенты в очереди оскорбляли девушку и шоу, в котором она принимает участие, из-за просьбы осмотреть ее раньше других - певица торопилась на концерт к зрителям, которые ждали ее выступления. Вы не представляете, сколько оскорблений мы слушали в свой адрес там. Мы уже извинились, объяснили, что спектакль — они начали оскорблять наше шоу,вспоминает Светлана посещение тагильского травмпункта. Сами зрители после выступления певицы в Нижнем Тагиле отзывались о шоу с теплотой: Я из зала выходила со слезами на глазах, чего не было очень давно. Ее можно слушать бесконечно,поделилась впечатлениями от выступления Светланы Светиковой и ее команды тагильчанка Ирина. Фото: Ирина Королькова В беседе с редакцией TagilCity.ru Светлана Светикова после пережитого за время гастролей на Урале обратилась к жителям Нижнего Тагила: Я очень хочу пожелать человечности, чтобы люди были добрее, потому что то, что сейчас — какое-то безумие. Я воспитываю своих детей в абсолютном принятии других людей. Человек имеет право быть другим. Но я склоняюсь к тому, что это проблема менталитета все-таки. Сейчас много интересной молодёжи и мы бежим стремительно вперёд. Дай Бог, чтоб всё было хорошо, потому что с ненавистью ничего не получится. А на всякий случай ненавидеть каждого второго, быть злым — значит быть очень глупым человеком,рассуждает звезда. Беседовала Ирина Королькова.

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