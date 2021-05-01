Умрет ли за время 10-дневных «каникул» бизнес Нижнего Тагила: мнения предпринимателей

Руководитель тагильского филиала банка «Нейва» Алексей Канашин неоднозначно относится к длинным майским выходным. Непонятно, как будут работать банки в праздничные выходные.
В принципе, вот такие каникулы работу немного парализуют, то есть крупные предприятия встают, люди отдыхают, предприниматели не могут рассчитаться за товар, платежи в банках проходят только внутренние, внешние платежи не пропускают. Это все создает определенное неудобство, сказал TagilCity.ru Алексей Канашин.
Индивидуальный предприниматель Евгений Рохлин занимается банкротствами и консультациями. Тагильский бизнесмен по-философски относится к майским «каникулам».
Фактически для тех, кто обеспечен работой, конечно, отрицательно повлияет, а для тех, у кого провал в деятельности, наверно, на них так сильно не повлияет. Это отражается в связи с тем, что снижается деловая активность — снижается покупательский и потребительский спрос. И соответственно все не получают доходы. Странная ситуация, что с сохранением зарплаты, хотя в бизнесе ведь никто не компенсирует эти расходы, выразил мнение Евгений Рохлин.
С другой стороны, для тех, кто торгует стройматериалами обычно идет увеличение оборота в выходные дни, сообщил Евгений Рохлин. Люди покупают материалы и начинают делать ремонты в квартирах и на дачах — все преобразовывать и наводить порядок.
Тагильский бизнесмен Анатолий Толстов попадает в двоякую ситуацию в период майских «каникул». Для его магазина спецодежды «Антолл» длинные праздники не совсем хорошо скажутся на бизнесе.
Работы будет мало. Некоторые банки не будут работать. Банки работу блокируют — можешь дома сидеть. Я эти дни использую для субботника у себя в «Антолле». Будем мыть окна, убирать территорию - то, что мы делаем в субботу обычно, в выходной день, мы сделаем в эти праздничные дни. Проблемы в том, что будет мало клиентов. Мне нет смысла выводить всех сотрудников, когда будет 1-2 клиента всего,поделился Анатолий Толстов.
Владелец кофейни «Кофеайлэнд» Павел Олешков видит проблему в обслуживании банков. В его бизнесе все деньги, которые поступают на расчетный счет, оборотные.
В это время, когда будет с 1 по 10 мая отдых, мне нужно заплатить за аренду и кредиты. Если банки не будут работать, это большая проблема, чтобы найти нужные суммы и не копить долги. В этом моя самая большая претензия,выразил мнение Павел Олешков.
Павел Олешков негативно относится к растянутым на 7 дней выходным. Тагильский бизнесмен опасается, если не будут работать банки, он не сможет вывести те средства, которые заработает, на этот же оборот.
Праздничные дни в мае никак не отразятся на работе салона красоты «Кристина» индивидуального предпринимателя Аллы Волчковой. По словам хозяйки, красоту они дарят в любое время, даже во время отдыха.
Алла Волчкова рассказала TagilCity.ru, что входит в состав различных комитетов, где присутствуют предприниматели из разных сфер. По ее словам, недавно один из представителей малого и среднего бизнеса озвучивал, что все его сотрудники оформлены официально с белой зарплатой и для него эти несколько дней обойдутся в полмиллиона убытка.
Конечно, это бьет по малому и среднему бизнесу, это не бюджетная организация, там нет каких-то посторонних вливаний денежных. И производство если останавливаешь, нет выручки, и с чего ее платить. Сейчас запасов у предпринимателей нет абсолютно никаких, поделилась Алла Волчкова.
В музыкальной студии «Серебряные струны» Александры Морозовой майские праздники могут негативно отразиться, если за пропуски занятий родители потребуют перерасчет.
Негативное, потому что за неделю никто не имеет по факту права принимать такие решения за всю страну. У людей спланированы рабочие графики, сдачи проектов, объектов. Поэтому отношение негативное. Все, кто хотят работать, будут работать, считает Александра Морозова.
Медицинский центр «Морсель» Марины Ибрагимовой будет доступен для тагильчан в рабочем порядке. «Каникул» в мае в организации никаких нет.
Марсель работает — следит за здоровьем наших горожан, земляков. Мы назначаем заранее наших пациентов, поэтому отменять мы ничего не стали. Живем по своим законам, прокомментировала Марина Ибрагимова.
Еще один бизнес Анатолия Толстова связан с развлекательной сферой — аттракционами в парке имени Бондина. Предприниматель признается, чем больше праздников, тем лучше для него.
Египет, Турция закрыты, а людям надо где-то отдыхать — пойдут в парк имени Бондина. Для меня это хорошо. Потому что в том году парк открыли только в конце июля. Зарплату надо платить, за аренду аттракционов надо платить. Зарплата есть, а дохода нет. В этом году откроемся хоть в мае, поработаем. То, что будут очень длинные выходные — это хорошо, мне это нравится,признался TagilCity.ru Анатолий Толстов.
Этнопарк Марины Ибрагимовой «Ермаково городище» открыт все дни независимо от введенных майских «каникул».
Пусть приезжают, мы обеспечим им отдых. Поэтому тут слово рады – не рады, мы всегда приветствуем, есть работа и слава Богу,сказала Марина Ибрагимова.
Предприниматель Илья Савин заметил, что разные ниши бизнеса по-разному отреагируют на майские «каникулы». По его словам, увеселительные предприятия могут ожидать большой поток клиентов. Люди будут посещать увеселительные заведения, кинотеатры, кафе, театры, цирк. Старшее поколение используют возможность для поездок на дачу. Но те сегменты бизнеса, которые ориентированы именно на людей 50+ целевая аудитория, они, возможно, они дадут просадку небольшую, как считает Илья Савин.
Что касаемо юридического бизнеса, то здесь будет небольшой спад, но он будет незначительный, потому что проблемы у людей они как были, так и есть, и праздничные дни их не отменяют, а дополнительные выходные, наоборот, дают возможность людям в свободное время обратиться к специалистам за решением каких-то проблем своих в том числе юридических. Многие же работают пятидневную рабочую неделю, им просто физически не всегда хватает времени на это. А здесь будет хорошая возможность, сказал Илья Савин.
Тагильский бизнесмен сообщил, что большинство сотрудников юридической конторы «Единый центр защиты» в мае выйдет на каникулы. Работать с обращениями тагильчан будут дежурные юристы. Зарплату на время выходных предприниматель сотрудникам сохранит.
Илья Савин заметил, что такие длинные майские праздники предоставлены впервые в стране.
Смешанное чувство. С одной стороны да, это хорошо, здорово, это возможность людям отдохнуть, это такой мини отпуск, дополнительный бонус человеку. С другой стороны, я понимаю, что у нас ограничения до конца не сняты, режим повышенной готовности в связи с пандемией его никто не отменял. А массовый отдых людей, соответственно массовые выходы в парк, выезды на природу, поездки на дачу — это увеличит определенные риски, поделился Илья Савин.