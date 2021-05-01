Умрет ли за время 10-дневных «каникул» бизнес Нижнего Тагила: мнения предпринимателей

Что касаемо юридического бизнеса, то здесь будет небольшой спад, но он будет незначительный, потому что проблемы у людей они как были, так и есть, и праздничные дни их не отменяют, а дополнительные выходные, наоборот, дают возможность людям в свободное время обратиться к специалистам за решением каких-то проблем своих в том числе юридических. Многие же работают пятидневную рабочую неделю, им просто физически не всегда хватает времени на это. А здесь будет хорошая возможность, сказал Илья Савин.