Захлебнувшаяся малышка и сгоревший садовод. Итоги дня в Свердловской области

Пожар произошел в садовом доме на Верхне-Выйской Плотине. В результате скончался хозяин жилища, 1956 года рождения. В огне были повреждены стены и перекрытия, а также имущество внутри помещения. Для борьбы с огнем к месту происшествия были направлены две единицы спецтехники и шесть сотрудников МЧС. С огнем удалось справиться за три минуты.