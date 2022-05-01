Фотеево в Нижнем Тагиле остался без холодной воды из-за лопнувшей трубы

Фотеево в Нижнем Тагиле остался без холодной воды из-за лопнувшей трубы
Фотеево в Нижнем Тагиле остался без холодной воды из-за лопнувшей трубы
Сегодня, 16:30ОбществоФото: "Водоканал-НТ"
Поселок Фотеево в районе ГГМ, как и несколько домов на Гальянке в Нижнем Тагиле, остались без холодной воды. Водопроводная труба не выдержала обвала грунта и лопнула.

Об отсутствии холодной воды в соцсетях сообщают жители ГГМ. При этом ООО «Водоканал-НТ» обещает, что водоснабжение вернется в дома Нижнего Тагила уже к вечеру 1 мая.

Сейчас без холодной воды находятся жители нескольких домов на Гальянке. На данный момент […] принято решение поднять давление воды с 2,5 атмосферы до 3,2, это пока предельно допустимый порог. Скорее всего давления воды будет не хватать жителям верхних этажей в паре домов на Дружинина. Ситуация на контроле и ежечасно мониторится, сообщают в ресурсоснабжающей компании.

В «Водоканале» объяснили причину отсутствия холодной воды в поселке Фотеево — труба под тяжестью обвалившегося грунта не выдержала и лопнула. Ремонт уже ведется.

Напомним, авария на водопроводе произошла в субботу, 30 апреля, около 13 часов. Подрядчик при строительства моста через Тагильский пруд повредил трубу с холодной водой.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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