ОК рассказали об активностях в преддверии майских выходных

ОК совместно с проектом «Мир глазами инженера» запустят интерактивный квиз «Как ты знаешь российские города». Каждый вариант ответа содержит пояснения, благодаря которым можно не только проверить себя, но и узнать новые факты о городах России. Например, с помощью теста можно узнать, в каком городе метро имеет меньше всего станций, где, кроме Санкт-Петербурга, построены разводные мосты и после какого события холодильники стали называть в честь советских городов. После прохождения квиза каждый участник получит значок-подарок на фотографию профиля.