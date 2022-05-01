Пропускной режим введён в Первоуральске на время празднований

Пропускной режим введён в Первоуральске на время празднований
Пропускной режим введён в Первоуральске на время празднований
Сегодня, 15:31ОбществоФото: oblgazeta.ru/

По пути шествия в Первоуральске заработали специальные турникеты.

В Первоуральске стартовали праздничные мероприятия в честь Первомая. В этом году в городе реализованы дополнительные меры безопасности. Об этом сообщила замглавы горадминистрации по социальной сфере Любовь Васильева.

По ее словам, с восьми утра по пути шествия работают специальные пропускные пункты. Они представляют собой турникеты. Там правоохранители проверяют сумки и рюкзаки пришедших на праздник горожан. Турникеты работали до часу дня.

В этом году в торжестве участвует примерно 7 тысяч человек. Среди них представители общественных организаций и государственных ведомств, члены политических партий и работники городских предприятий. Также на мероприятии присутствует глава Первоуральска Игорь Кабец – он приветствует жителей города.

Сюжеты:
Первоуральск
Материалы по теме:
праздникбезопасностьПервомай
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы