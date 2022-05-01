Пропускной режим введён в Первоуральске на время празднований

В этом году в торжестве участвует примерно 7 тысяч человек. Среди них представители общественных организаций и государственных ведомств, члены политических партий и работники городских предприятий. Также на мероприятии присутствует глава Первоуральска Игорь Кабец – он приветствует жителей города.