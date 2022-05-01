Сбер анонсировал улучшение условий по программам потребительского кредитования

Сбер анонсировал улучшение условий по программам потребительского кредитования
Сбер анонсировал улучшение условий по программам потребительского кредитования
Сегодня, 18:26ОбществоФото: press.sber.ru
Сбербанк проинформировал своих клиентов о том, что с 1 мая 2022 года снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования. Это касается всех категорий заемщиков.

Как сообщают NewsNN, ставки в Сбербанке стали меньше на два процентных пункта.

Минимальная ставка по потребкредиту в Сбере отныне 17,9 процента годовых. На нее могут рассчитывать те клиенты, которые получают заработную плату в Сбере.

Руководитель дивизиона «Занять и сберегать» Сбера Сергей Широков констатировал, что на фоне принятого Центробанком решения о снижении ключевой ставки руководство Сбера оперативно пересмотрело условия всех действующих программ, предусматривающих потребкредитование. Клиентам будут предложены в итоге более выгодные условия.

У клиентов Сбера по-прежнему есть возможность участвовать во всех программах потребкредитования, которые предлагает Сбер. С условиями можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.sberbank.ru.

Подчеркнем, что на долю одного из самых крупных банков РФ, ключевого глобального финансового института – ПАО “Сбербанк” – приходится сегодня около трети активов всего российского банковского сектора.

Сбер является основным кредитором отечественной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Ключевой акционер Сбера – Российская Федерация в лице Минфина, которая владеет 50 процентами уставного капитала кредитно-финансовой организации плюс одна голосующая акция. Другая половина минус одна акция – в собственности отечественных и иностранных инвесторов.

Сеть филиалов у Сбера – достаточно обширная. В России работают сегодня не менее 14 тысяч подразделений банка. Генеральную лицензию Центробанк России выдал Сберу 11 августа 2015 г.

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